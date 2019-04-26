Взрыв на шахте на оккупированной Луганщине: количество жертв возросло до 5
Об этом сообщил представитель так называемого "МЧС ЛНР", передает "Громадське" .
Он рассказал, что на месте аварии работают как местные спасатели, так и работники экстренных ведомств России.
"По состоянию на 17:30 на поверхность подняли тело пятого пострадавшего. К сожалению, без признаков жизни. Сейчас под завалами остаются 12 пострадавших", - сказал представитель спасателей "ЛНР".
По данным "МЧС", сейчас спасатели проветривают ствол шахты и работают над укреплением породы для продолжения спасательной операции.
Шахта "Схидкарбон" - это единственная мини-шахта, шахта-копанка на территории Лутугинского района. Со второго полугодия 2014 года из-за боевых действий производственная деятельность "Схидкарбона" была приостановлена.
Однако, январь 2018 года шахта возобновила производственную деятельность.
- Напомним, утром 25 апреля, на шахте "Схидкарбон" в населенном пункте Юрьевка, что на оккупированной Луганщине произошел взрыв.
- По данным председателя Независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца, взорвался метан, в результате чего погибли по меньшей мере 4 человека. Судьба еще 15-ти неизвестна.
- По данным российского агентства ТАСС, на шахту отправили работников МЧС России. Ближайший отряд горноспасательной службы находится на территории, подконтрольной правительству Украины, в Лисичанске.
- Однако "власть ЛНР" решила обратиться к спасателям из Ростовской области России, за более 200 километров.
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