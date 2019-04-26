Взрыв на шахте на оккупированной Луганщине: количество жертв возросло до 5

26 апреля, 2019, 19:00

Число жертв взрыва на шахте "Схидкарбон" в Юрьевке на оккупированной Луганщине возросло до 5

Об этом сообщил представитель так называемого "МЧС ЛНР", передает "Громадське" .

Он рассказал, что на месте аварии работают как местные спасатели, так и работники экстренных ведомств России.

"По состоянию на 17:30 на поверхность подняли тело пятого пострадавшего. К сожалению, без признаков жизни. Сейчас под завалами остаются 12 пострадавших", - сказал представитель спасателей "ЛНР".

По данным "МЧС", сейчас спасатели проветривают ствол шахты и работают над укреплением породы для продолжения спасательной операции.

Шахта "Схидкарбон" - это единственная мини-шахта, шахта-копанка на территории Лутугинского района. Со второго полугодия 2014 года из-за боевых действий производственная деятельность "Схидкарбона" была приостановлена.

Однако, январь 2018 года шахта возобновила производственную деятельность.