На оккупированной Луганщине прогремел взрыв в шахте, есть погибшие
26 апреля, 2019, 07:16
Взрыв произошел на шахте "Схидкарбон" в городе Юрьевка
Об этом заявил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, передает Общественное.
По предварительной информации, извлекли тела 4-х погибших. По его словам, авария произошла около 11 утра 25 апреля.
Однако, взрывы на шахте по состоянию на 23:00 25 апреля еще продолжались: выделялся газ метан из вырубок.
По словам Волынца, ближайший отряд горноспасательной службы находится на неоккупированной территории, в Лисичанске. Но "власть" "ЛНР" решила обратиться к спасателям из Ростовской области, за более 200 км.
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