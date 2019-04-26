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На оккупированной Луганщине прогремел взрыв в шахте, есть погибшие

Взрыв произошел на шахте "Схидкарбон" в городе Юрьевка

Об этом заявил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, передает Общественное.

По предварительной информации, извлекли тела 4-х погибших.  По его словам, авария произошла около 11 утра 25 апреля.

Однако, взрывы на шахте по состоянию на 23:00 25 апреля еще продолжались: выделялся газ метан из вырубок.

По словам Волынца, ближайший отряд горноспасательной службы находится на неоккупированной территории, в Лисичанске. Но "власть" "ЛНР" решила обратиться к спасателям из Ростовской области, за более 200 км.

 

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