В Зеленского прокомментировали слухи о встрече с Гройсманом

26 апреля, 2019, 20:11

В штабе новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского прокомментировали информацию о якобы его встрече с премьер-министром Владимиром Гройсманом

Об этом рассказал спикер штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков в эфире одного из телеканалов, передает Украинская правда.

"На самом деле такая встреча действительно, по информации, которая у меня есть, состоялась. Она была, по-моему, позавчера (24 апреля, - ред.). На ней не обсуждались рабочие моменті или государственная политика. Это была ознакомительная встреча действующего главы правительства и фактически уже избранного президента Украины, который вступит в свои конституционные полномочия после инаугурации", - рассказал Разумков.

Разумков не смог ответить на вопрос, были ли Зеленский и Гройсман раньше знакомы.

Напомним, в пятницу, 26 апреля, СМИ распространили информацию об их неформальной встрече. Тогда, по информации источников, Гройсман назвал нового президента "абсолютно нормальным человеком".