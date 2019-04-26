В Зеленского прокомментировали слухи о встрече с Гройсманом
Об этом рассказал спикер штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков в эфире одного из телеканалов, передает Украинская правда.
"На самом деле такая встреча действительно, по информации, которая у меня есть, состоялась. Она была, по-моему, позавчера (24 апреля, - ред.). На ней не обсуждались рабочие моменті или государственная политика. Это была ознакомительная встреча действующего главы правительства и фактически уже избранного президента Украины, который вступит в свои конституционные полномочия после инаугурации", - рассказал Разумков.
Разумков не смог ответить на вопрос, были ли Зеленский и Гройсман раньше знакомы.
Напомним, в пятницу, 26 апреля, СМИ распространили информацию об их неформальной встрече. Тогда, по информации источников, Гройсман назвал нового президента "абсолютно нормальным человеком".
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