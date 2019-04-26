Зеленский провел с Гройсманом неформальную встречу, - СМИ
26 апреля, 2019, 12:00
24 апреля премьер-министр Украины Владимир Гройман и победитель второго тура выборов президента Владимир Зеленский провели неформальную встречу
Об этом сообщает " Украинская правда " со ссылкой на собственные источники.
По данным источников, встреча Зеленского и Гройсмана якобы состоялась в офисе "Квартала".
О чем говорил будущий президент с премьером, неизвестно, но, по данным издания, в обоих вроде сложилось хорошее впечатление друг о друге.
"Он абсолютно нормальный человек", - передает слова Гройсмана о Зеленском источник в его окружении.
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