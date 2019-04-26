В столице Канады - чрезвычайное положение из-за наводнения
Соответствующее заявление Уотсон опубликовал в своем Twitter.
Как отмечается, осадки в столице Канады в субботу, 27 апреля, могут достигать 25-35 мм.
"Чтобы помочь городским бригадам, волонтерам и жителям пострадавших районов, я объявляю чрезвычайное положение и обращаюсь за помощью к провинции и армии", - написал мэр.
Residents of Ottawa, we need you! Please take some time and help out this week with flood preparation. If you have a day off or a few hours after work to help it would be greatly appreciated. Visit https://t.co/IkIIJbtQEN for details. pic.twitter.com/ikvE6KRkuR- Jim Watson (@JimWatsonOttawa) 25 апреля 2019 г.
Также добавил, что персонал Вооруженных сил Канады уже мобилизован и прибыл в Оттаву, чтобы помочь устранять последствия наводнения.
Посол Украины в Канаде Андрей Шевченко сообщил , что посольство работает в штатном режиме.
- Ранее сообщалось, что паводок затопил более 1000 домов в провинции Квебек.
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