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В столице Канады - чрезвычайное положение из-за наводнения

Мэр столицы Канады Оттавы Джим Уотсон ввел режим чрезвычайной ситуации из-за ожиданий сильных дождей и повышения уровня воды в реке Оттава

Соответствующее заявление Уотсон опубликовал в своем Twitter.

Как отмечается, осадки в столице Канады в субботу, 27 апреля, могут достигать 25-35 мм.

"Чтобы помочь городским бригадам, волонтерам и жителям пострадавших районов, я объявляю чрезвычайное положение и обращаюсь за помощью к провинции и армии", - написал мэр.

Также добавил, что персонал Вооруженных сил Канады уже мобилизован и прибыл в Оттаву, чтобы помочь устранять последствия наводнения.

Посол Украины в Канаде Андрей Шевченко сообщил , что посольство работает в штатном режиме.

  • Ранее сообщалось, что паводок затопил более 1000 домов в провинции Квебек.
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