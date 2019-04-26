В столице Канады - чрезвычайное положение из-за наводнения

26 апреля, 2019, 12:38

Мэр столицы Канады Оттавы Джим Уотсон ввел режим чрезвычайной ситуации из-за ожиданий сильных дождей и повышения уровня воды в реке Оттава

Соответствующее заявление Уотсон опубликовал в своем Twitter.

Как отмечается, осадки в столице Канады в субботу, 27 апреля, могут достигать 25-35 мм.

"Чтобы помочь городским бригадам, волонтерам и жителям пострадавших районов, я объявляю чрезвычайное положение и обращаюсь за помощью к провинции и армии", - написал мэр.

Residents of Ottawa, we need you! Please take some time and help out this week with flood preparation. If you have a day off or a few hours after work to help it would be greatly appreciated. Visit https://t.co/IkIIJbtQEN for details. pic.twitter.com/ikvE6KRkuR - Jim Watson (@JimWatsonOttawa) 25 апреля 2019 г.

Также добавил, что персонал Вооруженных сил Канады уже мобилизован и прибыл в Оттаву, чтобы помочь устранять последствия наводнения.

Посол Украины в Канаде Андрей Шевченко сообщил , что посольство работает в штатном режиме.