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Паводок в Канаде затопил более 1000 домов

На востоке Канады сотни людей были вынуждены покинуть свои дома из-за масштабных паводков
Об этом сообщает канадский общественный вещатель CBC News.

"Более 1000 домов затоплены в провинции Квебек, причем большинство - неподалеку от столицы Квебек-сити, в том числе 500 домов ушло под воду в городе Сейнт-Мари, в 60 км к югу от столицы", - информирует CBC News.

По словам Гаэтана Вашона, мэра Сейнт-Мари, уровень воды в реке Шоудье, которая протекает через город, в воскресенье каждый час поднимался на 20 см. В целом, нынешний паводок является беспрецедентным в истории города.

Для помощи в эвакуации населения и защите объектов критической инфраструктуры в Квебеке были развернуты войска. Сейчас к борьбе со стихией привлечены 600 военнослужащих и десятки единиц специальной техники.

Метеорологи прогнозируют, что в течение последующих дней температура воздуха несколько снизится, а осадки прекратятся, что будет способствовать снижению уровня воды в водоемах.

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