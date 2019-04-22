Паводок в Канаде затопил более 1000 домов

"Более 1000 домов затоплены в провинции Квебек, причем большинство - неподалеку от столицы Квебек-сити, в том числе 500 домов ушло под воду в городе Сейнт-Мари, в 60 км к югу от столицы", - информирует CBC News.

Streets are flooding Sunday morning in Île-Bizard and Pierrefonds, with the water expected to continue rising. pic.twitter.com/uIm6GGSVI1 - CBC Montreal (@CBCMontreal) 21 апреля 2019 г.

По словам Гаэтана Вашона, мэра Сейнт-Мари, уровень воды в реке Шоудье, которая протекает через город, в воскресенье каждый час поднимался на 20 см. В целом, нынешний паводок является беспрецедентным в истории города.

Here's the scene on some streets on Ile Bizard. Residents tell me dams and sand bags are keeping the water away from homes for now # flood2019 @cbcmontreal pic.twitter.com/hhrufeFnW4 - Matt D'Amours (@mattdamours) 21 апреля 2019 г.

Для помощи в эвакуации населения и защите объектов критической инфраструктуры в Квебеке были развернуты войска. Сейчас к борьбе со стихией привлечены 600 военнослужащих и десятки единиц специальной техники.

Метеорологи прогнозируют, что в течение последующих дней температура воздуха несколько снизится, а осадки прекратятся, что будет способствовать снижению уровня воды в водоемах.