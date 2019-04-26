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Тренер "Челси" оштрафовали за споры с судьями


фото: REUTERS
Главного тренера "Челси" Маурицио Сарре оштрафовали в Англии в 8 тыс фунтов за неподобающее поведение в матче с "Бернли"

Об этом сообщает BBC .

По итогам матча 35-го тура премьер-лиги с "Бернли" (2: 2) футбольная ассоциация Англии (FA) оштрафовала Сарре на 8 тыс фунтов (9 тыс евро). В добавленное время 60-летний итальянец выражал недовольство тем, что соперник тянет время. Он высказывал претензии судьям.

Арбитр Кевин Френд изъял Сарре со скамейки запасных. По словам тренера "Челси" Джанфранко Дзола, судья неправильно понял действия Сарре.

 

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