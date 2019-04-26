Тренер "Челси" оштрафовали за споры с судьями
26 апреля, 2019, 11:10
Главного тренера "Челси" Маурицио Сарре оштрафовали в Англии в 8 тыс фунтов за неподобающее поведение в матче с "Бернли"
Об этом сообщает BBC .
По итогам матча 35-го тура премьер-лиги с "Бернли" (2: 2) футбольная ассоциация Англии (FA) оштрафовала Сарре на 8 тыс фунтов (9 тыс евро). В добавленное время 60-летний итальянец выражал недовольство тем, что соперник тянет время. Он высказывал претензии судьям.
Арбитр Кевин Френд изъял Сарре со скамейки запасных. По словам тренера "Челси" Джанфранко Дзола, судья неправильно понял действия Сарре.
- 25 апреля стало известно, что лидеру "Челси" Эден Азар мадридский "Реал" предложил огромные финансовые условия контракта .
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