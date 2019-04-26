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Трамп призвал американцев вакцинироваться из-за вспышки кори

Президент США Дональд Трамп призвал американцев вакцинироваться из-за вспышки кори

Об этом сообщает CNBC, передает Новое время.

Глава Белого дома отметил, что вакцинация очень важна, поэтому его сограждане должны немедленно сделать прививку.

"Они должны сделать уколы. Прививки очень важны. Это (вспышка кори, - ред.) действительно сейчас происходит. Они должны получить свои уколы", - сказал Трамп.

  • Напомним, власти Нью-Йорка объявили чрезвычайное положение в области здравоохранения в отдельных районах города после вспышки кори.
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