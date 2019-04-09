В Нью-Йорке из-за вспышки кори объявили чрезвычайное положение

Городская администрация потребует от невакцинированных лиц, проживающих в определенных зонах в районе Вильямсбург, Бруклин, вакцинироваться от кори, в то время как город усиливает борьбу с одной из крупнейших вспышек заболевания за последние десятилетия, говорится в сообщении.

По словам мэра, на нарушителей этого предписания ждать штрафы. Большинство случаев заболевания корью сконцентрирована в ультраортодоксальных хасидских районах города - Вильямсбурга и Боро-парке.

Отмечается, что чрезвычайное положение продлится как минимум до 17 апреля, когда совет здравоохранения Нью-Йорка соберется на следующее заседание.

Эпидемия кори в Нью-Йорке началась еще осенью. С тех пор было зарегистрировано 285 подтвержденных случаев заболевания. 21 больной был госпитализирован, пятеро из которых - в интенсивную терапию, отмечает издание.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, с начала 2019 года в Соединенных Штатах зарегистрировано 465 случаев заболевания корью, 78 из которых - только в течение последней недели.