В Нью-Йорке из-за вспышки кори объявили чрезвычайное положение
Об этом заявил мэр Нью-Йорка Де Блазио, сообщает The New York Times.
Городская администрация потребует от невакцинированных лиц, проживающих в определенных зонах в районе Вильямсбург, Бруклин, вакцинироваться от кори, в то время как город усиливает борьбу с одной из крупнейших вспышек заболевания за последние десятилетия, говорится в сообщении.
По словам мэра, на нарушителей этого предписания ждать штрафы. Большинство случаев заболевания корью сконцентрирована в ультраортодоксальных хасидских районах города - Вильямсбурга и Боро-парке.
Отмечается, что чрезвычайное положение продлится как минимум до 17 апреля, когда совет здравоохранения Нью-Йорка соберется на следующее заседание.
Эпидемия кори в Нью-Йорке началась еще осенью. С тех пор было зарегистрировано 285 подтвержденных случаев заболевания. 21 больной был госпитализирован, пятеро из которых - в интенсивную терапию, отмечает издание.
По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, с начала 2019 года в Соединенных Штатах зарегистрировано 465 случаев заболевания корью, 78 из которых - только в течение последней недели.
- Напомним, 9 апреля в Министерстве здравоохранения Украины заявили, что уровень заболеваемости корью в стране снова растет. На прошлой неделе корью заболели 2 тыс. 250 украинцев, а с начала года - уже 37 тыс. 328 человек. За это время от осложнений кори умерло 14 человек.
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