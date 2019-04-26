Скандальный боксер заявил, что получил предложение о бое от Кличко

26 апреля, 2019, 11:33

Американский супертяжеловес Шеннон Бриггс рассказал о предложении провести бой с легендарным украинским боксером Владимиром Кличко

Об этом сообщает Klitschko-brothers.com .

По словам Бриггса, предложение поступило по телефону.

"Мне позвонили в 3 ночи с предложением на бой с Владимиром Кличко. Если это случится, будет отлично, Я на полном серьезе. Если вернется чемпион, это будет землетрясение, вырастут горы, будет гром и молния", - заявил 47-летний американский боксер .

Бриггс оскандалился в декабре 2009 года, когда отменили его победу над Маркусом Макги из-за положительного допинг-тест. Бриггса тогда дисквалифицировали на 90 дней.