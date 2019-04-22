Виталий Кличко взял на себя вину за поражение младшего брата в бою с Джошуа
22 апреля, 2019, 13:54
Экс-чемпион мира по боксу Виталий Кличко считает, что его младший брат Владимир проиграл Джошуа из-за него
Слова Кличко-старшего приводит "Интер" .
"Джошуа боксировал со многими, но не показывал серьезного результата. Единственным, кто отправил его в нокдаун был Владимир. Он был в полушаге от победы. Я говорил ему не торопиться, что нокаут придет. Не ожидал, что боксер с такими мышцами может быть в хорошей форме во второй половине боя. Поэтому я считаю, что проигрыш Владимира - моя ошибка ", - сказал Кличко.
Чемпионский объединительный поединок в супертяжелом весе Кличко - Джошуа, на кону которого стояли титулы WBA Super, IBF, IBO, состоялcя 29 апреля 2017 на «Уэмбли».
Победу техническим нокаутом в 11-м раунде одержал британец. Это был последний бой Владимира Кличко на профессиональном ринге.
- Виталий Кличко прокомментировал возможное возвращение на ринг своего брата Владимира.
- Американский боксер-супертяжеловес Деонтей Уайлдер готов провести бой против Владимира Кличко в случае возврата украинца на ринг.
- Британский тяжеловес Дэвид Прайс хочет стать первым соперником Владимира Кличко после восстановления украинцем карьеры.
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