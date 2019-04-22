Виталий Кличко взял на себя вину за поражение младшего брата в бою с Джошуа

22 апреля, 2019, 13:54

Экс-чемпион мира по боксу Виталий Кличко считает, что его младший брат Владимир проиграл Джошуа из-за него

Слова Кличко-старшего приводит "Интер" .

"Джошуа боксировал со многими, но не показывал серьезного результата. Единственным, кто отправил его в нокдаун был Владимир. Он был в полушаге от победы. Я говорил ему не торопиться, что нокаут придет. Не ожидал, что боксер с такими мышцами может быть в хорошей форме во второй половине боя. Поэтому я считаю, что проигрыш Владимира - моя ошибка ", - сказал Кличко.

Чемпионский объединительный поединок в супертяжелом весе Кличко - Джошуа, на кону которого стояли титулы WBA Super, IBF, IBO, состоялcя 29 апреля 2017 на «Уэмбли».

Победу техническим нокаутом в 11-м раунде одержал британец. Это был последний бой Владимира Кличко на профессиональном ринге.