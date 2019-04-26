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Роналду показал новые бутсы с золотыми шипами


фото: REUTERS
Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду в дальнейшем будет выступать в новых бутсах с золотыми шипами

Фотографию опубликован на странице "Ювентуса" в instagram.

На тренировке туринцев в четверг 25 апреля португалец засветился с новым футбольным обувью.

На бутсах Роналду ярко виден логотип его торговой марки CR7, а также золотые шипы.

 

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