Роналду показал новые бутсы с золотыми шипами
26 апреля, 2019, 12:03
Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду в дальнейшем будет выступать в новых бутсах с золотыми шипами
Фотографию опубликован на странице "Ювентуса" в instagram.
На тренировке туринцев в четверг 25 апреля португалец засветился с новым футбольным обувью.
На бутсах Роналду ярко виден логотип его торговой марки CR7, а также золотые шипы.
- 26 апреля экс-нападающий мадридского "Реала" Эммануэль Адебайор рассказал, как Жозе Моуринью морально давил на Криштиану Роналду .
Читайте также
-
-
19 апреля, 2019 Порошенко, Зеленский и голодный Медведчук между ними
-
19 апреля, 2019 Повторяется ли в Украине противостояние Трампа и Клинтон?
-
18 апреля, 2019 Виталий Портников: Отмена люстрации станет очередным обманом
-
18 апреля, 2019 За спиной - 5 книг об АТО и вокруг
Читайте также
-
19 апреля, 2019 Порошенко, Зеленский и голодный Медведчук между ними
-
19 апреля, 2019 Повторяется ли в Украине противостояние Трампа и Клинтон?
-
18 апреля, 2019 Виталий Портников: Отмена люстрации станет очередным обманом