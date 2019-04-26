Расстрелы на Майдане: Экс-командир "Омеги" рассказал в суде о письменном разрешении на применение оружия
26 апреля, 2019, 11:29
Бывший командир спецподразделения внутренних войск "Омега" Анатолий Стрельченко дал показания в суде по делу массовых расстрелов протестующих 20 февраля 2014 года
Об этом передает 5 канал .
Он рассказал, что вместе с 60 спецназовцами, среди которых были три пары снайперов - прибыл на Институтскую 20 февраля 2014 в начале 12 часов.
Стрельченко выдали письменное разрешение на применение огнестрельного оружия и приказали усилить охрану правительственного квартала, чтобы не допустить туда "майдановцев".
Свои действия он якобы координировал с бывшими командиром роты "Беркут" Дмитрием Садовником, который скрывается от следствия в России, а также с Олегом Янишевским, который сейчас, как один из пяти обвиняемых в массовых убийствах, находится на скамье подсудимых.
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