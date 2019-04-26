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Расстрелы на Майдане: Экс-командир "Омеги" рассказал в суде о письменном разрешении на применение оружия

Бывший командир спецподразделения внутренних войск "Омега" Анатолий Стрельченко дал показания в суде по делу массовых расстрелов протестующих 20 февраля 2014 года

Об этом передает 5 канал .

Он рассказал, что вместе с 60 спецназовцами, среди которых были три пары снайперов - прибыл на Институтскую 20 февраля 2014 в начале 12 часов.

Стрельченко выдали письменное разрешение на применение огнестрельного оружия и приказали усилить охрану правительственного квартала, чтобы не допустить туда "майдановцев".

Свои действия он якобы координировал с бывшими командиром роты "Беркут" Дмитрием Садовником, который скрывается от следствия в России, а также с Олегом Янишевским, который сейчас, как один из пяти обвиняемых в массовых убийствах, находится на скамье подсудимых.

 

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