Отмена в Украине электронного декларирования навредит безвизу, - МИД Литвы

26 апреля, 2019, 08:19

Если Конституционный суд отменит электронные декларации, это только навредит украинскому безвизу

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус, передает Интерфакс-Украина .

"Обсуждали слухи, что якобы Конституционный суд может пересмотреть вопрос об электронных декларации. Это было бы большим ущербом для Украины, сразу скажу, одним из последствий был бы безвизовый режим, я осмелюсь сказать так прямо", - заявил он.

Ранее сообщалось, что члены Конституционного Суда хотят признать электронное декларирование неконституционным. По словам президента Порошенко, именно е-декларирование было условием безвиза.