Отмена в Украине электронного декларирования навредит безвизу, - МИД Литвы
26 апреля, 2019, 08:19
Если Конституционный суд отменит электронные декларации, это только навредит украинскому безвизу
Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус, передает Интерфакс-Украина .
"Обсуждали слухи, что якобы Конституционный суд может пересмотреть вопрос об электронных декларации. Это было бы большим ущербом для Украины, сразу скажу, одним из последствий был бы безвизовый режим, я осмелюсь сказать так прямо", - заявил он.
Ранее сообщалось, что члены Конституционного Суда хотят признать электронное декларирование неконституционным. По словам президента Порошенко, именно е-декларирование было условием безвиза.
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