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Литва: паспортизацией Донбасса Москва испытывает Зеленского


фото: REUTERS
Решение президента РФ Владимира Путина упростить процедуру выдачи российских паспортов жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей свидетельствует о попытках испытать нового украинского лидера

Об этом заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, сообщает Reuters.

Линкявичюс убежден, что Запад должен рассмотреть возможность введения новых санкций против России.

"Это грубое нарушение международного права. И в основном это также своеобразный тест для нового (украинского) руководства, который также является обычной игрой", - сказал Линкявичюс.

"Наименьшее, что мы можем сделать, это не признавать эти паспорта. Как это сделать технически, это уже другой вопрос для обсуждения. Также (нам нужно) налагать дополнительные санкции", - добавил он.

Линкявичюс также отметил, что Зеленский допускает возможность пересмотра Минских соглашений, не делая никаких уступок России.

  • Напомним, 25 апреля Линкявичюс встретился с Зеленским в Киеве.
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