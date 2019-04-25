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Линкявичюс встретился с Зеленским и подтвердил поддержку Вильнюсом Украины

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, который прибыл в Киев с визитом, встретился с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским

Об этом дипломат сообщил в своем Twitter.

"Провел очень хорошую встречу с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве: поздравил его с убедительной победой на президентских выборах, подтвердил неизменную поддержку Литвой суверенитета, территориальной целостности, реформ, европейской и евроатлантической интеграции Украины", - написал Линкявичюс на своей странице в Twitter, добавив совместное фото с Зеленским.

Глава МИД Литвы с рабочим визитом в Украину 25-26 апреля. Целью визита Линкявичюса является углубление двустороннего взаимодействия в рамках украинского-литовского стратегического партнерства.

Напомним, в МИД Литвы призвали усилить санкционное давление на РФ из-за введения упрощенного порядка выдачи российских паспортов жителям оккупированного Донбасса.

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