Линкявичюс встретился с Зеленским и подтвердил поддержку Вильнюсом Украины

25 апреля, 2019, 17:23

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, который прибыл в Киев с визитом, встретился с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским

Об этом дипломат сообщил в своем Twitter.

"Провел очень хорошую встречу с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве: поздравил его с убедительной победой на президентских выборах, подтвердил неизменную поддержку Литвой суверенитета, территориальной целостности, реформ, европейской и евроатлантической интеграции Украины", - написал Линкявичюс на своей странице в Twitter, добавив совместное фото с Зеленским.

Глава МИД Литвы с рабочим визитом в Украину 25-26 апреля. Целью визита Линкявичюса является углубление двустороннего взаимодействия в рамках украинского-литовского стратегического партнерства.

Напомним, в МИД Литвы призвали усилить санкционное давление на РФ из-за введения упрощенного порядка выдачи российских паспортов жителям оккупированного Донбасса.