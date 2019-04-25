Линкявичюс встретился с Зеленским и подтвердил поддержку Вильнюсом Украины
Об этом дипломат сообщил в своем Twitter.
"Провел очень хорошую встречу с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве: поздравил его с убедительной победой на президентских выборах, подтвердил неизменную поддержку Литвой суверенитета, территориальной целостности, реформ, европейской и евроатлантической интеграции Украины", - написал Линкявичюс на своей странице в Twitter, добавив совместное фото с Зеленским.
Held v.good mtng w #Ukraine 's President-elect V. Zelensky in Kyiv: congratulated on his landsliding victory in Presidential elections, reaffirmed #Lithuania ' s continuous steadfast support to Ukraine's sovereignty, territorial integrity, reforms, European & Euro-Atlantic integration pic .twitter.com / zgIm9l3OyM- Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) 25 апреля 2019 г.
Глава МИД Литвы с рабочим визитом в Украину 25-26 апреля. Целью визита Линкявичюса является углубление двустороннего взаимодействия в рамках украинского-литовского стратегического партнерства.
Напомним, в МИД Литвы призвали усилить санкционное давление на РФ из-за введения упрощенного порядка выдачи российских паспортов жителям оккупированного Донбасса.
Читайте также
-
-
19 апреля, 2019 Порошенко, Зеленский и голодный Медведчук между ними
-
19 апреля, 2019 Повторяется ли в Украине противостояние Трампа и Клинтон?
-
18 апреля, 2019 Виталий Портников: Отмена люстрации станет очередным обманом
-
18 апреля, 2019 За спиной - 5 книг об АТО и вокруг
Читайте также
-
19 апреля, 2019 Порошенко, Зеленский и голодный Медведчук между ними
-
19 апреля, 2019 Повторяется ли в Украине противостояние Трампа и Клинтон?
-
18 апреля, 2019 Виталий Портников: Отмена люстрации станет очередным обманом