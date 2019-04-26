Кандидат на пост председателя Еврокомиссии: не Путин должен сидеть у газового крана

"В течение многих лет я говорил, что надо рассматривать с учетом зависимости от России, действительно ли есть рост в потребности (в новых трубах), надо искать в мире другие ресурсы, которыми мы можем удовлетворить наши газовые потребности", - сказал Вебер.

Он напомнил о принятой недавно в ЕС новой газовой доктрине, которую поддержал в том числе и правительство ФРГ, и пообещал внимательно изучить этот документ в случае избрания его на пост.

"Главным является то, что мы должны решать на европейском уровне, чтобы в будущем такие проекты принимались в диалоге с нашими соседями - с Данией, Польшей, странами Балтии, это также касается, но и с Украиной", - подчеркнул кандидат.

Он отметил, что полностью уважает позицию федерального правительства Германии, но пытается брать на себя общеевропейскую ответственность и уважать позиции других игроков.

Вебер, который является кандидатом от консервативного блока Германии и социал-демократов, смотрит на вещи с более европейской перспективы, несмотря на то, что «лицом проекта» является член СДПГ, экс-канцлер Герхард Шредер.

Вебер подчеркнул, что в любом случае российский Газпром должен действовать в рамках европейских законов, и еще не должно быть "особых условий" для российских инвесторов. «Не Путин должен сидеть у газового крана и решать, куда пойдет газ", - заявил политик. Он не считает, что остановка проекта может повлечь за собой компенсации расходов Газпрома за счет налогоплательщиков.

Как сообщалось, несколько дней назад Вебер в интервью польскому СМИ пообещал , что в случае избрания его главой ЕС приложит усилия для остановки проекта. Это вызвало недовольство в рядах немецкого правительства и его партнеров по партии.