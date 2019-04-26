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Еврокомиссия изучит "языковой закон" Украины


фото: dw
Европейская комиссия планирует изучить принятый Верховной Радой "языковой закон"

Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Могерини Майя Косьянчич, передает "Интерфакс-Украина" .

По ее словам, Еврокомиссия ожидает публикации окончательной версии закона, чтобы изучить его содержание.

Она также напомнила, что Брюссель требовал направить закон для оценки Венецианской комиссии Совета Европы.

  • Напомним, в четверг, 25 апреля, Рада приняла закон о функционировании украинского языка как государственного.
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