Еврокомиссия изучит "языковой закон" Украины
26 апреля, 2019, 15:46
Европейская комиссия планирует изучить принятый Верховной Радой "языковой закон"
Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Могерини Майя Косьянчич, передает "Интерфакс-Украина" .
По ее словам, Еврокомиссия ожидает публикации окончательной версии закона, чтобы изучить его содержание.
Она также напомнила, что Брюссель требовал направить закон для оценки Венецианской комиссии Совета Европы.
- Напомним, в четверг, 25 апреля, Рада приняла закон о функционировании украинского языка как государственного.
Читайте также
-
-
19 апреля, 2019 Порошенко, Зеленский и голодный Медведчук между ними
-
19 апреля, 2019 Повторяется ли в Украине противостояние Трампа и Клинтон?
-
18 апреля, 2019 Виталий Портников: Отмена люстрации станет очередным обманом
-
18 апреля, 2019 За спиной - 5 книг об АТО и вокруг
Читайте также
-
19 апреля, 2019 Порошенко, Зеленский и голодный Медведчук между ними
-
19 апреля, 2019 Повторяется ли в Украине противостояние Трампа и Клинтон?
-
18 апреля, 2019 Виталий Портников: Отмена люстрации станет очередным обманом