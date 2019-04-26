ЦИК приняла все протоколы с мокрыми печатями

26 апреля, 2019, 11:49

26 апреля Центризбирком принял протоколы с мокрыми печатями со всех 199 окружкомов и с зарубежного избирательного округа

Об этом сообщает "112 Украина".

В частности, ЦИК продолжит заседание в 12:30, тогда ожидается объявление результатов выборов на заграничном избирательном округе.

"Приняли все протоколы с мокрыми печатями, даже тот один уточненный из Запорожской ОИК ... Приняли все протоколы с зарубежных избирательных участков, поэтому сейчас в ЦИК составят протокол об итогах голосования на зарубежном избирательном округе и должны подписать все это сегодня. В 12:30 продолжится заседание ", - говорится в сообщении.

Напомним, что Центральная избирательная комиссия обработала 100% протоколов второго тура выборов президента Украины. По обновленным данным, Владимира Зеленского поддержали 73,22% - 13541530 избирателей, а за Петра Порошенко проголосовали 24,45% - 4522320 избирателей.