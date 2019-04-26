Amazon для бюджетных закупок: в Prozorro запустить тестовый интернет-магазин
26 апреля, 2019, 12:38
На базе системы государственных закупок Prozorro в тестовом режиме заработал проект электронных каталогов
Об этом сообщает Правительственный портал .
"Это своеобразный Amazon для бюджетных закупок. Лекарства, шприцы, бинты и другие медицинские препараты можно будет заказать онлайн - по адекватной цене и проверенного качества", - отметила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.
Государственные заказчики смогут выбрать товар и заказать его. Prozorro автоматически определит отчет о заключенном договоре.
В интернет-магазине Prozorro можно приобрести медикаменты на сумму до 200 000 грн.
Во время тестирования каталога товары продавать только заказчикам из Киева. Проект планируют доработать и расширить на другие регионы.
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