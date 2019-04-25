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У Зеленского разработали законопроект об ответственности за незаконное обогащение

Команда Владимира Зеленского разработала законопроект, восстанавливающий ответственность за незаконное обогащение

Об этом сообщает пресс-служба Владимира Зеленского в Facebook.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус сообщил о большом интересе к новоизбранному президенту Украины в европейских структурах в Брюсселе и предложил при первой возможности посетить международные мероприятия на уровне Евросоюза, говорится в сообщении.

Линкявичус отметил, что Запад особенно внимательно следит за борьбой с коррупцией в Украине.
 
"Отмена уголовной ответственности за незаконное обогащение противоречит обязательствам Украины перед Евросоюзом", - подчеркнул дипломат.
 
Зеленский сообщил министру, что "его командой разработан соответствующий законопроект, который восстановит ответственность за незаконное обогащение".
 
Также Зеленский попросил о помощи в создании международной медиа-организации, осуществлявшей бы вещание на оккупированных территориях, при этом отстаивала проукраинскую позицию, говорится в сообщении пресс-службы.
 
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