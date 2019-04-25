У Зеленского разработали законопроект об ответственности за незаконное обогащение
25 апреля, 2019, 21:09
Команда Владимира Зеленского разработала законопроект, восстанавливающий ответственность за незаконное обогащение
Об этом сообщает пресс-служба Владимира Зеленского в Facebook.
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус сообщил о большом интересе к новоизбранному президенту Украины в европейских структурах в Брюсселе и предложил при первой возможности посетить международные мероприятия на уровне Евросоюза, говорится в сообщении.
Линкявичус отметил, что Запад особенно внимательно следит за борьбой с коррупцией в Украине.
"Отмена уголовной ответственности за незаконное обогащение противоречит обязательствам Украины перед Евросоюзом", - подчеркнул дипломат.
Зеленский сообщил министру, что "его командой разработан соответствующий законопроект, который восстановит ответственность за незаконное обогащение".
Также Зеленский попросил о помощи в создании международной медиа-организации, осуществлявшей бы вещание на оккупированных территориях, при этом отстаивала проукраинскую позицию, говорится в сообщении пресс-службы.
- Напомним, 26 февраля в СМИ появилась информация о том, что Конституционный суд признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за незаконное обогащение.
- Затем КС опубликовал текст решения об отмене статьи о незаконном обогащении.
- 8 апреля первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что парламент вернется к рассмотрению законопроекта, который восстанавливает статью о незаконном обогащении, после голосования по языковому закону.
- Президент Петр Порошенко внес в Раду неотложный законопроект о наказании за незаконное обогащение.
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