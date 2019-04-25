У Зеленского разработали законопроект об ответственности за незаконное обогащение

25 апреля, 2019, 21:09

Команда Владимира Зеленского разработала законопроект, восстанавливающий ответственность за незаконное обогащение

Об этом сообщает пресс-служба Владимира Зеленского в Facebook.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус сообщил о большом интересе к новоизбранному президенту Украины в европейских структурах в Брюсселе и предложил при первой возможности посетить международные мероприятия на уровне Евросоюза, говорится в сообщении.

Линкявичус отметил, что Запад особенно внимательно следит за борьбой с коррупцией в Украине.

"Отмена уголовной ответственности за незаконное обогащение противоречит обязательствам Украины перед Евросоюзом", - подчеркнул дипломат.

Зеленский сообщил министру, что "его командой разработан соответствующий законопроект, который восстановит ответственность за незаконное обогащение".

Также Зеленский попросил о помощи в создании международной медиа-организации, осуществлявшей бы вещание на оккупированных территориях, при этом отстаивала проукраинскую позицию, говорится в сообщении пресс-службы.