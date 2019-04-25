Теракт на Шри-Ланке: погибли почти 260 человек
25 апреля, 2019, 20:20
Около 250-260 человек погибли в терактах на Шри-Ланке
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на уточненные данные медицинской службы страны.
Представитель министерства обороны Шри-Ланки сообщил, что число погибших сократили до 253 из-за неточной информации, предоставленной моргом.
Ранее власти Шри-Ланки сообщали, что в терактах погибли 359 человек.
- Напомним, 21 апреля на Шри-Ланке произошло восемь взрывов. Объектами атаки стали дорогие отели в Коломбо и его окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. Взрывы произошли в день празднования католиками Пасхи.
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