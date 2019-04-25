//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Теракт на Шри-Ланке: погибли почти 260 человек

Около 250-260 человек погибли в терактах на Шри-Ланке

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на уточненные данные медицинской службы страны.

Представитель министерства обороны Шри-Ланки сообщил, что число погибших сократили до 253 из-за неточной информации, предоставленной моргом.

Ранее власти Шри-Ланки сообщали, что в терактах погибли 359 человек.

  • Напомним, 21 апреля на Шри-Ланке произошло восемь взрывов. Объектами атаки стали дорогие отели в Коломбо и его окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. Взрывы произошли в день празднования католиками Пасхи.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

25 апреля, 2019 четверг

больше новостей

25 апреля, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать