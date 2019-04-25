"Долгожданные выпуски": телеканал NewsOne анонсировал запуск новостей на русском языке

25 апреля, 2019, 08:46

Телеканал NewsOne запускает выпуски новостей на русском языке

Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

"С 29 апреля телеканал NEWSONE, по многочисленным просьбам, запускает долгожданные выпуски новостей на русском языке", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с понедельника, 29 апреля, по будням такие новости будут в 17:00 и в 23:00, а в выходные - в 17:00.

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Отметим, народный депутат от "Оппозиционного блока" и соратник Виктора Медведчука Тарас Козак 5 октября 2018 г. стал владельцем канала NewsOne.

Напомним, что Нацсовет вне очереди проверяла Newsone за карту Украины без Крыма.