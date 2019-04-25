Премьер Нидерландов обсудил с Зеленским расследование авиакатастрофы МН17
25 апреля, 2019, 07:24
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте обсудил с будущим украинским президентом Владимиром Зеленским важность прогресса в расследовании авиакатастрофы МН17
Об этом Рютте написал в Twitter.
"Только что пообщался с будущим украинским президентом Владимиром Зеленским, чтобы поздравить его с победой на выборах. Среди прочего, мы говорили о стабильности в регионе и о важности прогресса в деле MH17. Я с нетерпением жду совместной работы", - написал он.
Just spoke with upcoming Ukranian president Volodymyr Zelenskiy to congratulate him on his electoral victory. Among other things, we talked about stability in the region and the importance of progress on the MH17 dossier. I look forward to working together.- Mark Rutte (@MinPres) 24 апреля 2019
- Родные погибших в катастрофе МН17 обнародовали открытое письмо к россиянам, в котором обвинили в сбивании лайнера российских лидеров.
- Совместная следственная группа представила отчет, из которого следует, что авиалайнер Boeing рейса МН17 компании "Малайзийские авиалинии" сбили 17 июля 2014 г. над оккупированной Россией территории Украины с установки "Бук" 53-й зенитно-ракетной бригады вооруженных сил РФ . Международная следственная группа показала обломок ракеты, которая сбила MH17.
- ЕС полностью поддерживает расследование катастрофы MH17.
- Bellingcat разоблачила российского разведчика, который перебрасывал "Бук" на Донбасс.
- ЕС призвал Россию взять ответственность за сбитый над Донбассом МН17.
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