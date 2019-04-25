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Премьер Нидерландов обсудил с Зеленским расследование авиакатастрофы МН17

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте обсудил с будущим украинским президентом Владимиром Зеленским важность прогресса в расследовании авиакатастрофы МН17

Об этом Рютте написал в Twitter.

"Только что пообщался с будущим украинским президентом Владимиром Зеленским, чтобы поздравить его с победой на выборах. Среди прочего, мы говорили о стабильности в регионе и о важности прогресса в деле MH17. Я с нетерпением жду совместной работы", - написал он.

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