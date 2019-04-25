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Порошенко сказал, когда подпишет языковой закон


фото: president.gov.ua
Президент Украины Петр Порошенко подпишет "языковой закон", когда он поступит из Верховной Рады

Об этом говорится в его обращении по итогам голосования на сайте президента.

Он также отметил, что принятие закона специально вынесли за рамки избирательной кампании, потому что это закон не о выборах. Президент напомнил, что работа над "языковым законом" продолжалась несколько лет и за это время "из него убрали и карательные инспекции и структуры, которые могли бы давить на бизнес".

"Текст стал гармоничным и сбалансированным", - подчеркнул Порошенко.

  • Напомним, 25 апреля Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект №5670-д об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.
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