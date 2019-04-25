Паспорта РФ для Донбасса. Порошенко призвал ЕС ужесточить санкции против России
Об этом он сказал во время встречи с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичюсом, передает пресс-служба пресс-служба президента.
"Собеседники осудили последнее решение президента РФ об упрощенной процедуре выдачи российских паспортов гражданам Украины, которые проживают на временно оккупированных Россией территориях Донецкой и Луганской областей. Было отмечено, что это сознательный и нелегитимный шаг Кремля, который прямо противоречит Минским договоренностям и подрывает мирный процесс на Донбассе. Президент Украины призвал ЕС ужесточить санкции против России во время следующего пересмотра соответствующего режима в июне ", - говорится в сообщении.
Порошенко выразил убеждение, что международное сообщество должно жестко отреагировать на такие деструктивные действия России во время заседания Совета безопасности ООН, созванного по инициативе Украины.
- Напомним, что 24 апреля 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном режиме выдачи российского гражданства жителям так называемых "ДНР" и "ЛНР".
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