Паспорта РФ для Донбасса. Порошенко призвал ЕС ужесточить санкции против России

25 апреля, 2019, 19:23

Об этом он сказал во время встречи с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичюсом, передает пресс-служба пресс-служба президента.

"Собеседники осудили последнее решение президента РФ об упрощенной процедуре выдачи российских паспортов гражданам Украины, которые проживают на временно оккупированных Россией территориях Донецкой и Луганской областей. Было отмечено, что это сознательный и нелегитимный шаг Кремля, который прямо противоречит Минским договоренностям и подрывает мирный процесс на Донбассе. Президент Украины призвал ЕС ужесточить санкции против России во время следующего пересмотра соответствующего режима в июне ", - говорится в сообщении.

Порошенко выразил убеждение, что международное сообщество должно жестко отреагировать на такие деструктивные действия России во время заседания Совета безопасности ООН, созванного по инициативе Украины.