Литва призвала ужесточить санкции против России из-за паспортизации Донбасса
В заявлении МИД говорится, что соответствующий указ президента РФ нарушает Минские договоренности и создает угрозу эскалации конфликта на востоке Украины.
"Литва призывает международное сообщество строго осудить данные неоправданные действия России, призывает не признавать незаконно выданные РФ документы и неуклонно усиливать санкции в отношении России за длительные нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.
По мнению официального Вильнюса, Москва намеренно приняла это решение после окончания выборов президента Украины с целью "увеличения давления на Украину и ее новоизбранного президента".
"Упрощенная выдача российских паспортов - это еще один шаг в сторону инкорпорации временно оккупированных частей территории Украины в правовое пространство России", - подытожили в литовском МИД.
- 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном режиме выдачи российского гражданства жителям так называемых "ДНР" и "ЛНР".
- Глава МИД Украины Павел Климкин назвал решение РФ по упрощенной выдаче паспортов населению "ЛНР / ДНР" новым этапом оккупации Донбасса.
- Украина обратилась в Совет Безопасности ООН из-за решения России упростить процедуру выдачи жителям оккупированного Донбасса российских паспортов.
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