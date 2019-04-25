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Литва призвала ужесточить санкции против России из-за паспортизации Донбасса

В Министерстве иностранных дел Литвы призвали усилить санкционное давление на РФ из-за введения упрощенного порядка выдачи российских паспортов жителям оккупированного Донбасса

В заявлении МИД говорится, что соответствующий указ президента РФ нарушает Минские договоренности и создает угрозу эскалации конфликта на востоке Украины.

"Литва призывает международное сообщество строго осудить данные неоправданные действия России, призывает не признавать незаконно выданные РФ документы и неуклонно усиливать санкции в отношении России за длительные нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.

По мнению официального Вильнюса, Москва намеренно приняла это решение после окончания выборов президента Украины с целью "увеличения давления на Украину и ее новоизбранного президента".

"Упрощенная выдача российских паспортов - это еще один шаг в сторону инкорпорации временно оккупированных частей территории Украины в правовое пространство России", - подытожили в литовском МИД.

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