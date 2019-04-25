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Кононенко заявил о готовности сотрудничать с правоохранителями


фото: day.kiev.ua
Первый заместитель главы фракции Партии БПП Игорь Кононенко подтвердил, что был на допросе в НАБУ

Об этом он написал в Facebook.

Он заявил, что готов сотрудничать с правоохранительными органами.

"Сегодня по приглашению НАБУ предоставил следователям исчерпывающие ответы на вопросы, которые интересовали, и готов в дальнейшем сотрудничать с правоохранительными органами", - сказал он ..

Также Кононенко отметил, что сейчас завершает подготовку документов в Европейский суд против Радио Свобода.

  • Ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро Украины вызвало на допрос соратника президента и заместителя главы фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде Игоря Кононенко и бизнесменов Григория и Игоря Суркисов.
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