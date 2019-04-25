Кононенко заявил о готовности сотрудничать с правоохранителями

25 апреля, 2019, 17:14

Первый заместитель главы фракции Партии БПП Игорь Кононенко подтвердил, что был на допросе в НАБУ

Об этом он написал в Facebook.

Он заявил, что готов сотрудничать с правоохранительными органами.

"Сегодня по приглашению НАБУ предоставил следователям исчерпывающие ответы на вопросы, которые интересовали, и готов в дальнейшем сотрудничать с правоохранительными органами", - сказал он ..

Также Кононенко отметил, что сейчас завершает подготовку документов в Европейский суд против Радио Свобода.