Кононенко заявил о готовности сотрудничать с правоохранителями
25 апреля, 2019, 17:14
Первый заместитель главы фракции Партии БПП Игорь Кононенко подтвердил, что был на допросе в НАБУ
Об этом он написал в Facebook.
Он заявил, что готов сотрудничать с правоохранительными органами.
"Сегодня по приглашению НАБУ предоставил следователям исчерпывающие ответы на вопросы, которые интересовали, и готов в дальнейшем сотрудничать с правоохранительными органами", - сказал он ..
Также Кононенко отметил, что сейчас завершает подготовку документов в Европейский суд против Радио Свобода.
- Ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро Украины вызвало на допрос соратника президента и заместителя главы фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде Игоря Кононенко и бизнесменов Григория и Игоря Суркисов.
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