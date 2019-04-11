НАБУ вызвало Кононенко и братьев Суркисов на допрос по выводу средств из энергосектора

11 апреля, 2019, 12:40

Национальное антикоррупционное бюро Украины вызвало на допрос соратника президента и заместителя главы фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде Игоря Кононенко и бизнесменов Григория и Игоря Суркисов

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Ранее журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях" обнародовали записи телефонных разговоров с участием Кононенко и братьев Суркисов. Они обсуждали схему по выводу сотен миллионов гривен из государственных облэнерго. В частности, эти записи по просьбе журналистов верифицировали американские специалисты, сотрудничающие с правительством США.

"С учетом сведений, изложенных в расследовании, Национальным бюро вызваны на допрос лица, которые упоминаются в соответствующем сюжете, в том числе Кононенко И.В., Суркиса Г.М., Суркиса И.Р", - говорится в ответе НАБУ на запрос журналистов.

После выхода расследования журналисты на запрос НАБУ передали сыщикам записи разговоров Дмитрия Крючкова с Игорем Кононенко и братьями Суркисами и впоследствии их приобщили к материалам официального расследования.

Журналисты рассказали об организации одной из самых масштабных афер в сфере энергетики последних лет, что обсуждается на записях телефонных разговоров бизнесмена и экс-главы правления компании "энергосети" Дмитрия Крючкова.

Его сейчас разыскивает НАБУ за вывод сотни миллионов гривен из "Запорожьеоблэнерго".

События охватывают период весны-лета 2015 года, когда окончательно формируется вертикаль власти после революционных событий, а различные направления закрепляются за конкретными кураторами и исполнителями.

"Схемы" для верификации телефонных разговоров передали образцы американским специалистам из Национального центра медиа-экспертиз - научно-образовательного центра Университета Колорадо в Денвере (США), созданного при поддержке Министерства юстиции Соединенных Штатов Америки

Экспертиза всех присланных голосов дала положительный результат. Получены высокие показатели достоверности сходства голосов по шкале, предусмотренной этой методологией.

Журналисты проанализировали телефонные разговоры, сопоставив с открытыми данными, документами и реальными событиями, которые касаются периода весны-лета 2015 года.

Кроме того, "Схемы" сообщают, что в настоящее время разыскиваемый экс-глава правления ЧАО "ХК "Энергосеть" Дмитрий Крючков, бизнес-партнер Петра Порошенко Игорь Кононенко, бизнесмены братья Суркисы и народный депутат от "Народного фронта" Игорь Котвицкий обсуждали незаконные способы получения и сохранения контроля над областными энергоснабжающими компаниями "Запорожьеоблэнерго", "Черкассыоблэнерго" и "Харьковоблэнерго", контрольные пакеты акций в которых принадлежат государству в лице Фонда государственного имущества Украины.

По информации журналистов, много разговоров касались распределения между участниками схемы значительных сумм наличными.

"Схемы" обратились ко всем фигурантам телефонных разговоров. В частности, некоторые не ответили, а часть - опровергла свои связи с Дмитрием Крючковым, братья Суркисы вообще не ответили на запрос.

Журналисты несколько раз приезжали в офис нардепа Игоря Кононенко, ведь он не отвечал на звонки с просьбой о комментарии и сообщения с исчерпывающим список вопросов.

Перед эфиром он прислал в редакцию письмо и пообещал интервью только после выхода расследование. Однако, впоследствии заявил, что готовит иск против "Радио Свобода" в зарубежный суд и отменил обещанное интервью.