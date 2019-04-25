Гвардиола оценил шансы "Манчестер Сити" и "Ливерпуля" на чемпионство в Англии

25 апреля, 2019, 11:31

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о шансах в споре с "Ливерпулем" за чемпионство в АПЛ

Слова Гвардиолы передает BBC.

Испанец рассказал о споре с "Ливерпулем" после победы своей команды над МЮ (2:0).

"Далее нас ждет поездка в гости к "Бернли". Нужно оставаться спокойными, мы еще не чемпионы. Нужно сыграть три поединка и победить в них - невероятно, учитывая, сколько у нас очков... "Ливерпуль" преследует нас, но все в наших руках. Я сказал ребятам, что им не нужно читать газеты, смотреть телевизор - сейчас необходимо просто отдохнуть, выспаться и готовиться к следующему матчу", - сказал Гвардиола.

Хосеп Гвардиола стал первым тренером в истории АПЛ, который сумел трижды подряд победить на "Олд Траффорд". Уже третий сезон подряд "Манчестер Сити" побеждает на стадионе МЮ - испанцу первом покорилось подобное достижение.

"Манчестер Сити" победил МЮ на выезде 2: 0. Голами отметились Бернарду Силва (на 54-й минуте) и Лерой Сане (на 66-й). Манчестерцы вернули себе лидерство в АПЛ, имея в активе 89 очков и на один пункт опережая "Ливерпуль".