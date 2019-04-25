Зинченко провел полный матч с МЮ и помог "Манчестер Сити" вернуть лидерство в АПЛ
Об этом сообщает "Трибуна".
В перенесенном матче 31-го тура АПЛ против МЮ 22-летний украинец сыграл все 90 минут. От WhoScored Зинченко получил оценку 7,4 - третью в команде. Такая же у Компани и Давида Сильвы. Выше только у Бернарду Силвы (8,3) и Рахима Стерлинга (8,1).
Зинченко сделал больше всех касаний мяча - 124. Также на его счету более всех передач - 106 (89% точность). Он выиграл два верховых единоборства, стал лучшим в матче по количеству отборов (4), сделал 1 вынос и 4 перехвата.
"Манчестер Сити" победил МЮ на выезде 2: 0. Голами отметились Бернарду Силва (на 54-й минуте) и Сане (на 66-й). Манчестерцы вернули себе лидерство в АПЛ, имея в активе 89 очков и на один пункт опережая "Ливерпуль".
- Напомним, перед матчем с МЮ В поединке с "Манчестер Юнайтед" британские обозреватели видели в составе "Манчестер Сити" украинца Александра Зинченко.
- 20 апреля украинский футболист Александр Зинченко помог "Манчестер Сити" взять у "Тоттенхэма" реванш в чемпионате Англии за поражение в Лиге чемпионов.
- Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко делит с Лионелем Месси четвертое место в рейтинге самых эффективных футболистов топ-5 лиги Европы по версии CIES.
Читайте также
-
18 апреля, 2019 За спиной - 5 книг об АТО и вокруг
-
-
-
19 апреля, 2019 Порошенко, Зеленский и голодный Медведчук между ними
-
19 апреля, 2019 Повторяется ли в Украине противостояние Трампа и Клинтон?
Читайте также
-
-
-
19 апреля, 2019 Порошенко, Зеленский и голодный Медведчук между ними