Зинченко провел полный матч с МЮ и помог "Манчестер Сити" вернуть лидерство в АПЛ

25 апреля, 2019, 08:37

Украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко полностью сыграл в матче чемпионата Англии с МЮ и помог своей команде вернуться на первое место в АПЛ

Об этом сообщает "Трибуна".

В перенесенном матче 31-го тура АПЛ против МЮ 22-летний украинец сыграл все 90 минут. От WhoScored Зинченко получил оценку 7,4 - третью в команде. Такая же у Компани и Давида Сильвы. Выше только у Бернарду Силвы (8,3) и Рахима Стерлинга (8,1).

Зинченко сделал больше всех касаний мяча - 124. Также на его счету более всех передач - 106 (89% точность). Он выиграл два верховых единоборства, стал лучшим в матче по количеству отборов (4), сделал 1 вынос и 4 перехвата.

"Манчестер Сити" победил МЮ на выезде 2: 0. Голами отметились Бернарду Силва (на 54-й минуте) и Сане (на 66-й). Манчестерцы вернули себе лидерство в АПЛ, имея в активе 89 очков и на один пункт опережая "Ливерпуль".