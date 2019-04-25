Группа "Первого декабря" подвела первые итоги президентских выборов

25 апреля, 2019, 17:43

Известны интеллектуалы опубликовали свои первые выводы по результатам президентских выборов

Не отступать от ориентиров Революции достоинства

"Владимир Зеленский начинает свое президентство в условиях выразительного запроса на изменения и больших социальных ожиданий, на которые он вынужден будет откликнуться. Важно только, чтобы толкование президентской командой этих ожиданий не противоречило основополагающим ценностям и ориентирам, за которые народ заплатил уже дорогой ценой", - предостерегает Инициативная группа "Первого декабря".

Известные интеллектуалы опубликовали свои первые выводы по результатам президентских выборов. Обращение "Еще раз об ответственности элит" обнародовано сегодня на сайте группы.

Несмотря на декларируемую поддержку Петра Порошенко, группа принимает выбор большинства избирателей. Но ответственность за действия нового президента ложится на их плечи.

"Мы будем рады, если, оппонируя его кандидатуре, мы ошиблись. Нам весит судьба Украины, а не наше реноме", - говорят члены инициативной группы "Первого декабря" Вячеслав Брюховецкий, Иван Дзюба, Евгений Захаров, Иосиф Зисельс, Мирослав Маринович Владимир Панченко, Вадим Скуратовский, Юрий Щербак, Игорь Юхновский, Ярослав Яцкив.

Первоочередной задачей для украинского политического класса, по мнению Группы, должно быть не формирование альянсов, а покаяния.

"Именно в недрах украинской элиты зародилась и ненависть к своему политического конкуренту, которая стала даже большей ненависти к прямому врагу и которой так легко было манипулировать со временем, - уточняет обращения - В действиях нашей элиты хорошо прочитывался партийный или личный интерес, но с большим трудом можно было увидеть Украину".

Новоизбранный президент и его команда, убеждены участники Группы, не должны отступать от ориентиров, которых придерживалось Украинское государство после Революции Достоинства: евроатлантического развития Украины; справедливого мира и национальных интересов Украины; превращения Украины в территорию верховенства права, защищенной культурной и религиозной идентичности и социальной справедливости; постоянного диалога с гражданским обществом.

"За почти 4 месяца президентской гонки украинское общество пережило немало стрессов и произнесло "больших слов большую силу". Теперь пришло время для замыслов - не про прошлое, которое уже не изменишь, а о будущем, в котором должны принять активное участие", - напоминают интеллектуалы политическим элитам.

Полный текст обращения "Еще раз об ответственности политических элит" можно прочитать на сайте инициативной группы "Первого декабря".