Госдеп о российских паспортах в ОРДЛО: Россия усиливает свое нападение на суверенитет и целостность Украины
Об этом передает Укринформ.
"США осуждают решение президента Путина по ускоренному предоставлению российского гражданства украинцам, проживающим в контролируемой Россией восточной Украине. Таким чрезвычайно провокационным шагом Россия усиливает свое нападение на суверенитет и территориальную целостность Украины", - говорится в заявлении.
В Госдепартаменте отмечают, что решение Путина создает "серьезные препятствия на пути выполнения Минских договоренностей и реинтеграции Донбасса".
"Теперь решение за Россией: хочет ли она продолжать эскалацию или выполнить свои обязательства по Минским договоренностями", - заявили в Государственном департаменте США.
Также в заявлении акцентируют внимание на том, что решение о паспортах приняли после победы Владимира Зеленского на президентских выборах.
- Напомним, что 24 апреля 2019 г. президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном режиме выдачи российского гражданства жителям так называемых "ДНР" и "ЛНР".
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