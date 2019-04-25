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Госдеп о российских паспортах в ОРДЛО: Россия усиливает свое нападение на суверенитет и целостность Украины

Государственный департамент США прокомментировал указ российского президента Путина об упрощенном режиме выдачи российского гражданства жителям так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Об этом передает Укринформ.

"США осуждают решение президента Путина по ускоренному предоставлению российского гражданства украинцам, проживающим в контролируемой Россией восточной Украине. Таким чрезвычайно провокационным шагом Россия усиливает свое нападение на суверенитет и территориальную целостность Украины", - говорится в заявлении.

В Госдепартаменте отмечают, что решение Путина создает "серьезные препятствия на пути выполнения Минских договоренностей и реинтеграции Донбасса".

"Теперь решение за Россией: хочет ли она продолжать эскалацию или выполнить свои обязательства по Минским договоренностями", - заявили в Государственном департаменте США.

Также в заявлении акцентируют внимание на том, что решение о паспортах приняли после победы Владимира Зеленского на президентских выборах.

  • Напомним, что 24 апреля 2019 г. президент России Владимир Путин подписал указ   об упрощенном режиме выдачи российского гражданства жителям так называемых "ДНР" и "ЛНР".
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