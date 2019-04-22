Коломойский уже «на старте» в Украине
22 апреля, 2019, 20:40
Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что вернется в Украину после обнародования официальных результатов выборов
Об этом сообщает LB.ua.
"Да, я вернусь в страну обязательно, но не ранее официального обнародования результатов президентских выборов", - сказал он.
Напомним, Коломойский в 2018 году переехал из Женевы в Израиль. Ранее он заявлял, что намерен вернуться в Украину в случае, если президентом станет Владимир Зеленский .
- Центральная избирательная комиссия по состоянию на 15:20 понедельника, 22 апреля, обработала 99,27% протоколов второго тура выборов президента Украины. Владимира Зеленского поддержали 73,23% - 13444204 избирателей. За Петра Порошенко проголосовали 24,44% - 4488225 избирателей.
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