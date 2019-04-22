Коломойский уже «на старте» в Украине

22 апреля, 2019, 20:40

Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что вернется в Украину после обнародования официальных результатов выборов

Об этом сообщает LB.ua.

"Да, я вернусь в страну обязательно, но не ранее официального обнародования результатов президентских выборов", - сказал он.

Напомним, Коломойский в 2018 году переехал из Женевы в Израиль. Ранее он заявлял, что намерен вернуться в Украину в случае, если президентом станет Владимир Зеленский .