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Коломойский уже «на старте» в Украине

Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что вернется в Украину после обнародования официальных результатов выборов

Об этом сообщает LB.ua.

"Да, я вернусь в страну обязательно, но не ранее официального обнародования результатов президентских выборов", - сказал он.

Напомним, Коломойский в 2018 году переехал из Женевы в Израиль. Ранее он заявлял, что намерен вернуться в Украину в случае, если президентом станет Владимир Зеленский .

  • Центральная избирательная комиссия по состоянию на 15:20 понедельника, 22 апреля, обработала 99,27% протоколов второго тура выборов президента Украины. Владимира Зеленского поддержали 73,23% - 13444204 избирателей. За Петра Порошенко проголосовали 24,44% - 4488225 избирателей.
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