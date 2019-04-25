Епифаний поздравил Зеленского с президентством, Пасхой и напомнил об "ответственных обязанностях"

25 апреля, 2019, 17:38

Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний поздравил Владимира Зеленского с Пасхой и избранием на должность Президента Украины

Об этом говорится на сайте Единой поместной Украинской православной церкви.

"Глубокоуважаемый Владимир Александрович! От себя лично и от Поместной Украинской Православной Церкви сердечно поздравляю Вас, Ваших родных и близких с спасительной Пасхой. В этом году празднование Пасхи совпадает по времени с определением результатов выборов Президента Украины, в которых украинский народ демократическим путем избрал Вас следующим Главой Украинского государства. Желаю помощи Божией в осуществлении сложных и ответственных обязанностей, возлагаемых на Вас как главу государства, Верховного Главнокомандующего и Гаранта Конституции ", - говорится в сообщении.

Также Епифаний напомнил Зеленскому о его обязанностях в стране, где уже 6 год обороняются от внешней агрессии:

"Уже шестой год Украина обороняется против внешней агрессии. Это значит, что, кроме обычных для каждого главы государства повседневных обязанностей, на Вас возлагается особая обязанность обеспечивать защиту нашей свободы от агрессии со стороны России, ежедневно давать отпор ее военным, дипломатическим, экономическим, информационным посягательством на наше государство, приближать Украину к победе и восстановлению территориальной целостности, достичь справедливого мира".

Ранее сообщалось, что Патриарх Киевский Филарет также поздравил Зеленского и ожидает, что он будет способствовать созданию единой православной церкви в Украине