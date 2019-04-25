Филарет: Ожидаю, что президент Зеленский будет способствовать созданию единой православной церкви в Украине
Об этом передает Еспресо.TV
"Я поздравил Зеленского с избранием его на пост президента. Не надо думать, что государство создает церковь, а сама церковь создает себя. Мы на власти не возлагаем надежду, только на Бога и церковь. Но просим государство способствовать этому процессу. В частности, "единению украинского православия в одну Украинскую православную церковь ", - рассказал он.
По словам Филарета, государство помогает тем, что принимает законы, которые способствуют объединению.
"От нового президента Зеленского ожидаю, чтобы государство способствовало образованию в Украине единой православной церкви, но государство не вмешивается во внутренние дела. Так же как церковь не вмешивается в политические дела, а поддерживает Украину с нравственных позиций", - добавил Патриарх.
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