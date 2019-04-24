За год объемы строительства в Украине выросли на четверть

24 апреля, 2019, 11:53

За первые три месяца 2019 года предприятия Украины выполнили строительные работы на сумму 26,5 млрд грн. Индекс строительной продукции относительно аналогичного периода 2018 года составил 124,3%

Об этом сообщает пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.

Как отмечают в Минрегионе, по итогам отчетного периода индекс строительства инженерных сооружений составил 145,2%, зданий - 109,8% (жилых - 91,8%, нежилых - 133%).

В разрезе регионов лидерами по объемам выполнения строительных работ стали Днепропетровская (3,6 млрд грн), Харьковская (2,9 млрд грн), Одесская области (2 млрд грн) и Киев (6,5 млрд грн). Их настигает Львовская область (1,7 млрд грн).

Новое строительство, реконструкция и техническое переоснащение составили 79,6% от общего объема производимой строительной продукции, капитальный и текущий ремонты - 11,5% и 8,9% соответственно.