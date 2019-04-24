За год объемы строительства в Украине выросли на четверть
Об этом сообщает пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.
Как отмечают в Минрегионе, по итогам отчетного периода индекс строительства инженерных сооружений составил 145,2%, зданий - 109,8% (жилых - 91,8%, нежилых - 133%).
В разрезе регионов лидерами по объемам выполнения строительных работ стали Днепропетровская (3,6 млрд грн), Харьковская (2,9 млрд грн), Одесская области (2 млрд грн) и Киев (6,5 млрд грн). Их настигает Львовская область (1,7 млрд грн).
Новое строительство, реконструкция и техническое переоснащение составили 79,6% от общего объема производимой строительной продукции, капитальный и текущий ремонты - 11,5% и 8,9% соответственно.
- Напомним, по итогам первого месяца текущего года строительные предприятия выполнили работ на 6,5 млрд грн.
- Недавно правительство внесло изменения в перечень строительных работ, которые не требуют разрешительных документов на их выполнение, и по окончании которых объект не подлежит принятию в эксплуатацию.
Читайте также
-
-
19 апреля, 2019 Порошенко, Зеленский и голодный Медведчук между ними
-
19 апреля, 2019 Повторяется ли в Украине противостояние Трампа и Клинтон?
-
18 апреля, 2019 Виталий Портников: Отмена люстрации станет очередным обманом
-
18 апреля, 2019 За спиной - 5 книг об АТО и вокруг
Читайте также
-
19 апреля, 2019 Порошенко, Зеленский и голодный Медведчук между ними
-
19 апреля, 2019 Повторяется ли в Украине противостояние Трампа и Клинтон?
-
18 апреля, 2019 Виталий Портников: Отмена люстрации станет очередным обманом