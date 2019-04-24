В ЮАР более полусотни человек умерли из-за проливных дождей
24 апреля, 2019, 15:50
В Южной Африке вследствие проливных дождей погибли более 50 человек
Об этом сообщает Reuters.
В течение нескольких дней регион подвергался сильным дождям, но власти не предвидели ливня, который начался в понедельник поздно вечером. В результате произошло наводнение, и некоторые сооружения были подорваны и обрушились на людей.
Сотни людей были эвакуированы, в основном в портовом городе Дурбан в провинции Квазулу-Натал. В результате наводнения также погибли по меньшей мере три человека в провинции Восточный Кейп.
- Ранее сообщалось, что из-за наводнений, вызванных проливными дождями в бразильском городе Рио-де-Жанейро, погибли по меньшей мере семь человек.
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