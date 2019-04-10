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Наводнение в Рио-де-Жанейро: семеро погибших

Из-за наводнений, вызванных проливными дождями в бразильском городе Рио-де-Жанейро, погибли по меньшей мере семь человек
Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на бразильское агентство гражданской обороны.

"По меньшей мере семь человек погибли в результате проливных дождей, идущих с понедельника в Рио-де-Жанейро в Бразилии", - говорится в сообщении.

Нескольким районам города был нанесен серьезный ущерб из-за наводнения и оползней.

Больше всего пострадали южная и западная зоны - некоторые районы полностью находятся под водой, из-за чего жителям даже пришлось использовать лодки, чтобы перебраться на более безопасные территории.

Как отмечает издание, занятия в государственных школах были приостановлены, закрыты частные школы. Тысячи местных жителей не могут добраться до мест работы.

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