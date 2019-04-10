Наводнение в Рио-де-Жанейро: семеро погибших
10 апреля, 2019, 15:16
Из-за наводнений, вызванных проливными дождями в бразильском городе Рио-де-Жанейро, погибли по меньшей мере семь человек
Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на бразильское агентство гражданской обороны.
"По меньшей мере семь человек погибли в результате проливных дождей, идущих с понедельника в Рио-де-Жанейро в Бразилии", - говорится в сообщении.
Нескольким районам города был нанесен серьезный ущерб из-за наводнения и оползней.
Больше всего пострадали южная и западная зоны - некоторые районы полностью находятся под водой, из-за чего жителям даже пришлось использовать лодки, чтобы перебраться на более безопасные территории.
Esse vídeo fala muito sobre o Rio de Janeiro eo Brasil.- gay e amarga (@_rodrag) 9 апреля 2019 г.
pic.twitter.com/ZIceK8u3of
Как отмечает издание, занятия в государственных школах были приостановлены, закрыты частные школы. Тысячи местных жителей не могут добраться до мест работы.
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