Наводнение в Рио-де-Жанейро: семеро погибших

"По меньшей мере семь человек погибли в результате проливных дождей, идущих с понедельника в Рио-де-Жанейро в Бразилии", - говорится в сообщении.

Нескольким районам города был нанесен серьезный ущерб из-за наводнения и оползней.

Больше всего пострадали южная и западная зоны - некоторые районы полностью находятся под водой, из-за чего жителям даже пришлось использовать лодки, чтобы перебраться на более безопасные территории.

Esse vídeo fala muito sobre o Rio de Janeiro eo Brasil.



pic.twitter.com/ZIceK8u3of - gay e amarga (@_rodrag) 9 апреля 2019 г.

Как отмечает издание, занятия в государственных школах были приостановлены, закрыты частные школы. Тысячи местных жителей не могут добраться до мест работы.