В МинВОТ отреагировали на "одобрение" Путиным паспортов для "ЛДНР"

24 апреля, 2019, 18:16

Введение Россией упрощенного порядка приобретения гражданства для жителей оккупированных территорий Донбасса направлено на эскалацию конфликта между странами

Об этом министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш написал в Twitter.

Он заявил, что этим Россия в очередной раз подтвердила, что именно она является стороной конфликта с Украиной.

"Такие действия РФ направлены на эскалацию конфликта, а не на его урегулирование", - написал он.

Президент РФ подписал указ о введении упрощенного порядка приобретения гражданства для жителей оккупированных территорий Донбасса.



Этим Россия в очередной раз подтвердила, что именно она является стороной конфликта с нашей государством. И такие действия РФ направлены на эскалацию конфликта, а не на его урегулирования - Вадим Черныш (@vadym_chernysh) 24 апреля 2019 г.