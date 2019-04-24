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В МинВОТ отреагировали на "одобрение" Путиным паспортов для "ЛДНР"

Введение Россией упрощенного порядка приобретения гражданства для жителей оккупированных территорий Донбасса направлено на эскалацию конфликта между странами

Об этом министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш написал в Twitter.

Он заявил, что этим Россия в очередной раз подтвердила, что именно она является стороной конфликта с Украиной.

"Такие действия РФ направлены на эскалацию конфликта, а не на его урегулирование", - написал он.

  • Напомним, что 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ   об упрощенном режиме выдачи российского гражданства жителям так называемых "ДНР" и "ЛНР".
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