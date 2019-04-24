В МинВОТ отреагировали на "одобрение" Путиным паспортов для "ЛДНР"
24 апреля, 2019, 18:16
Введение Россией упрощенного порядка приобретения гражданства для жителей оккупированных территорий Донбасса направлено на эскалацию конфликта между странами
Об этом министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш написал в Twitter.
Он заявил, что этим Россия в очередной раз подтвердила, что именно она является стороной конфликта с Украиной.
"Такие действия РФ направлены на эскалацию конфликта, а не на его урегулирование", - написал он.
Президент РФ подписал указ о введении упрощенного порядка приобретения гражданства для жителей оккупированных территорий Донбасса.- Вадим Черныш (@vadym_chernysh) 24 апреля 2019 г.
Этим Россия в очередной раз подтвердила, что именно она является стороной конфликта с нашей государством. И такие действия РФ направлены на эскалацию конфликта, а не на его урегулирования
- Напомним, что 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном режиме выдачи российского гражданства жителям так называемых "ДНР" и "ЛНР".
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