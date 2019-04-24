//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В киберспортсмена бросили крабом, когда он выиграл очередной турнир

На чемпионате по файтингу Super Smash Bros. в американском штате Мэриленд в победителя Хуана де Вьед бросили мертвого краба

Об этом пишет Kotaku.

Де Вьедма - чемпион мира по Super Smash Bros, известный под ником Hungrybox. После победы над своим противником Джозефом Маркеза (он играет под ником Mango) де Вьедма протянул ему руку, и в этот момент что-то пролетело рядом с головой геймера. Это снял один из зрителей соревнования.

Читать также: Зарабатывать миллионы "играя". Кто такие киберспортсмены и как у них все устроено

В ролике видно, как Hungrybox поднимает краба с пола, поворачивается к залу и начинает спрашивать, кто кто это сделал.

Позже де Вьедма у себя в твиттере извинился за то, что потерял терпение. "Кто-то бросил в меня ******* краба. <...> Чуть в голову не попали. Что за *****", - написал геймер.

Организаторы турнира сообщили, что нарушителя спокойствия поймали и выгнали с соревнования. Ему пожизненно запретили приходить на турниры, а его имя сообщат другим организаторам.

Читать также: Как стать киберспортсменом. Инсайд от экс-игрока NAVI

Kotaku объясняет, что несмотря на титул де Вьедма многие фанаты недолюбливают его за то, какого бойца в Super Smash Bros. он себе выбрал. Hungrybox играет покемоном Джигглипуфом. Де Вьедма объяснял, что специально выбрал непопулярного персонажа с неагрессивным стилем борьбы.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

24 апреля, 2019 среда

больше новостей

24 апреля, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать