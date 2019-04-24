В киберспортсмена бросили крабом, когда он выиграл очередной турнир

24 апреля, 2019, 17:15

На чемпионате по файтингу Super Smash Bros. в американском штате Мэриленд в победителя Хуана де Вьед бросили мертвого краба

Об этом пишет Kotaku.

Де Вьедма - чемпион мира по Super Smash Bros, известный под ником Hungrybox. После победы над своим противником Джозефом Маркеза (он играет под ником Mango) де Вьедма протянул ему руку, и в этот момент что-то пролетело рядом с головой геймера. Это снял один из зрителей соревнования.

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В ролике видно, как Hungrybox поднимает краба с пола, поворачивается к залу и начинает спрашивать, кто кто это сделал.

Позже де Вьедма у себя в твиттере извинился за то, что потерял терпение. "Кто-то бросил в меня ******* краба. <...> Чуть в голову не попали. Что за *****", - написал геймер.

Организаторы турнира сообщили, что нарушителя спокойствия поймали и выгнали с соревнования. Ему пожизненно запретили приходить на турниры, а его имя сообщат другим организаторам.

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Kotaku объясняет, что несмотря на титул де Вьедма многие фанаты недолюбливают его за то, какого бойца в Super Smash Bros. он себе выбрал. Hungrybox играет покемоном Джигглипуфом. Де Вьедма объяснял, что специально выбрал непопулярного персонажа с неагрессивным стилем борьбы.