Украинцев не лишат субсидий за "сомнительные" доначисления облгазов, - КМУ
Об этом сообщает правительственный сайт Teplo.gov.ua .
Министерство социальной политики Украины, учитывая позицию НКРЕКП о неправомерности действий операторов газораспределительных сетей, инициировало изменения в Постановление КМУ № 848. Они предусматривают право субсидиантив на автоматическое переназначение помощи на новый период при наличии "сомнительного" долга за газ.
Субсидианты жалуются, что в последнее время им приходят платежки со значительными долгами.
Природа этих долгов для них непонятна, поскольку за потребленный их домохозяйством газ, они рассчитываются вовремя. Поэтому по предложению Минсоцполитики Правительство приняло решение не учитывать эти "сомнительные" долги.
В мае, по требованию Постановления КМУ №848, все поставщики природного газа будут обязаны предоставить в местные управления соцзащиты информацию о наличии просроченной задолженности без указания начислений за так называемые коэффициенты. На основе этой информации и будут переназначаться субсидии.
Те семьи, которые рассчитываются за газ вовремя и в полном объеме, получат право на наличную субсидию.
Те граждане, имеющие долги за потребленный ими газ, будут переведены на безналичную форму монетизации.
Долги сомнительного происхождении ни в первом, ни во втором случае, не будут влиять на процесс переназначения субсидий, уверяют в правительстве.
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Ранее сообщалось о получении украинцами платежек за газ с завышенными суммами.
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Платежки за газ оформляли с пересчетом за 30 месяцев после отмены Кассационным админсуд Верховного суда установленных правительством в 2016 году норм потребления газа для потребителей без счетчиков.
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Ранее "Нафтогаз" обвинил Министерство топлива и энергетики в том, что при повышении цен на газ на 23% счета части потребителей выросли в 3 раза из-за завышеных норм потребления газа без счетчиков . После проигранного суда Минэнерго умышленно затягивало с подготовкой нового постановления, считают в "Нафтогазе".
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После этого Кабинет Министров Украины принял решение рекомендовать "Нафтогазу" обеспечить всех граждан Украины бесплатными счетчиками газа. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП) проверяет облгазы и уже оштрафовала часть из них.
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12 марта "Ощадбанк" начал процесс выплат субсидий в наличной форме тем гражданам, которые не являются пенсионерами и каким субсидия была назначена до 31 декабря 2018 года.
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