Украинцев не лишат субсидий за "сомнительные" доначисления облгазов, - КМУ

24 апреля, 2019, 14:48

Управление социальной защиты населения во время переназначения в мае субсидий на новый год не будет принимать во внимание незаконные доначисления в платежках потребителей

Об этом сообщает правительственный сайт Teplo.gov.ua .

Министерство социальной политики Украины, учитывая позицию НКРЕКП о неправомерности действий операторов газораспределительных сетей, инициировало изменения в Постановление КМУ № 848. Они предусматривают право субсидиантив на автоматическое переназначение помощи на новый период при наличии "сомнительного" долга за газ.

Субсидианты жалуются, что в последнее время им приходят платежки со значительными долгами.

Природа этих долгов для них непонятна, поскольку за потребленный их домохозяйством газ, они рассчитываются вовремя. Поэтому по предложению Минсоцполитики Правительство приняло решение не учитывать эти "сомнительные" долги.

В мае, по требованию Постановления КМУ №848, все поставщики природного газа будут обязаны предоставить в местные управления соцзащиты информацию о наличии просроченной задолженности без указания начислений за так называемые коэффициенты. На основе этой информации и будут переназначаться субсидии.

Те семьи, которые рассчитываются за газ вовремя и в полном объеме, получат право на наличную субсидию.

Те граждане, имеющие долги за потребленный ими газ, будут переведены на безналичную форму монетизации.

Долги сомнительного происхождении ни в первом, ни во втором случае, не будут влиять на процесс переназначения субсидий, уверяют в правительстве.