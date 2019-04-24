Украина прекратила действие еще двух соглашений в рамках СНГ
Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.
"24 апреля Кабинет министров принял инициированное Минэкономразвития решение о прекращении действия Соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений и Соглашения о методологическом сопоставлении и создании общей статистической базы Экономического союза в рамках СНГ", - сообщили в Минэкономразвития.
Также отмечается, что соглашение о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений, подписанное 4 июня 1999 года в Минске, разработано с целью обеспечить правовую охрану секретных изобретений, созданных в СССР.
"На сегодняшний день правовые отношения между государствами-участниками Соглашения в этой сфере (правовая охрана секретных изобретений - ред.) Уже отсутствуют. Сама же Соглашение в целом устаревшей и не соответствует современному состоянию экономических отношений между странами, входящими в СНГ", - говорится в сообщении.
Соглашение о методологическое сопоставление и создание общей статистической базы Экономического союза CНД заключено 10 февраля 1995 года в Алматы с целью создания общей статистической базы, формирование которой обеспечивается на основе перечня показателей для межгосударственного обмена между странами-участниками СНГ.
"Однако, в современных реалиях настоящего Соглашения (о методологическом сопоставление и создание общей статистической базы Экономического союза CНД, - ред.) уже давно потеряло свое практическое значение и не применяется", - говорится в сообщении.
Отмечается, что вся необходимая и потенциально полезная статистическая информация, в том числе экономического характера, в полном объеме размещена в открытом доступе на официальных сайтах статистических органов стран.
Министерство иностранных дел Украины в установленном порядке уведомит Исполнительный комитет СНГ о прекращении для Украины действия указанных соглашений.
- Напомним, 12 февраля в МИД заявили, что Украина фактически завершила выход из СНГ.
- 5 апреля министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина завершает пересмотр соглашений, заключенных в рамках СНГ, но не участвует ни в каких мероприятиях Содружества, поскольку официально вышла из него.
Читайте также
-
-
19 апреля, 2019 Порошенко, Зеленский и голодный Медведчук между ними
-
19 апреля, 2019 Повторяется ли в Украине противостояние Трампа и Клинтон?
-
18 апреля, 2019 Виталий Портников: Отмена люстрации станет очередным обманом
-
18 апреля, 2019 За спиной - 5 книг об АТО и вокруг
Читайте также
-
19 апреля, 2019 Порошенко, Зеленский и голодный Медведчук между ними
-
19 апреля, 2019 Повторяется ли в Украине противостояние Трампа и Клинтон?
-
18 апреля, 2019 Виталий Портников: Отмена люстрации станет очередным обманом