Украина не участвует в СНГ, все соглашения "убиваем", - Климкин

5 апреля, 2019, 15:29

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина завершает пересмотр соглашений, заключенных в рамках СНГ, но не участвует ни в каких мероприятиях Содружества, поскольку официально вышла из него

Об этом он сказал журналистам в пятницу, передает Укринформ.

"Мы официально вышли из СНГ и в какой деятельности в рамках СНГ не участвуем. Единственное, что мы делаем - завершаем пересмотр всех соглашений таким образом, чтобы "убить" все соглашения, которые нам не нужны, и оставить те соглашения, которые важны для украинцев", - рассказал Климкин.

По его словам, речь идет о пенсионном обеспечении и признании дипломов.

Комментируя приглашение принять участие в заседании Совета министров иностранных дел государств СНГ, глава МИД отметил, что считает его неудачной шуткой.

"Но у России много неудачных шуток, пусть учатся шутить удачно", - посоветовал министр.

Сообщается, что Климкин отказался комментировать начисленные Украины российскими депутатами "убытки" за Крым.

Он отметил, что то, что происходит в Государственной думе России, - это "фарс, который не комментирует ни один нормальный цивилизованный человек".