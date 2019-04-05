Украина не участвует в СНГ, все соглашения "убиваем", - Климкин
Об этом он сказал журналистам в пятницу, передает Укринформ.
"Мы официально вышли из СНГ и в какой деятельности в рамках СНГ не участвуем. Единственное, что мы делаем - завершаем пересмотр всех соглашений таким образом, чтобы "убить" все соглашения, которые нам не нужны, и оставить те соглашения, которые важны для украинцев", - рассказал Климкин.
По его словам, речь идет о пенсионном обеспечении и признании дипломов.
Комментируя приглашение принять участие в заседании Совета министров иностранных дел государств СНГ, глава МИД отметил, что считает его неудачной шуткой.
"Но у России много неудачных шуток, пусть учатся шутить удачно", - посоветовал министр.
Сообщается, что Климкин отказался комментировать начисленные Украины российскими депутатами "убытки" за Крым.
Он отметил, что то, что происходит в Государственной думе России, - это "фарс, который не комментирует ни один нормальный цивилизованный человек".
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