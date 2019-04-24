Ученые рассказали, как глобальное потепление повлияло на экономику разных стран
Об этом говорится в исследовании ученых из Стэнфордского университета, опубликованном в журнале PNAS .
Согласно подсчетам исследователей, с 1961 по 2010 годы глобальное потепление привело к снижению ВВП на душу населения, в беднейших странах упал на 17-30%. При этом разрыв между ВВП богатых и бедных стран вырос на 25%.
"Исторические данные ясно показывают, что сельскохозяйственные культуры более производительные, когда люди здоровее, а мы работаем продуктивнее именно тогда, когда температура не очень высокая и не слишком низкая. Это означает, что небольшое потепление может помочь холодным странам, но будет иметь негативный эффект для стран , где и так жаркий климат ", - говорится в сообщении ученых.
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