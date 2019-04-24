Титушек, захвативших спортклуб в Киеве, отпустили

24 апреля, 2019, 17:52

Всех задержанных, которые 23 апреля захватили спортивный клуб "Восход" в Дарницком районе, отпустили

Об этом рассказала заместитель пресс-секретаря полиции столицы Яна Неруш, передает Depo.

"Были установлены их анкетные данные, они пообщались с правоохранителями и дали показания. Все ребята говорили, что являются представителями одной строительной фирмы и должны были проводить в спортивном клубе реконструкцию", - добавила Яна Неруш.

По ее словам, после общения с правоохранителями все 62 молодчика были отпущены. По этому событию открыто уголовное производство по статье "Противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения или организации".