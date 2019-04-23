В Киеве пытались "отжать" спорткомплекс, более 60 задержанных

23 апреля, 2019, 15:55

В Дарницком районе столицы правоохранители отбили попытку осуществить захват спорткомплекса

Об этом сообщает Нацполиция.

Группа неизвестных лиц принесла к центральному входу заведения автомобильные шины и начала устанавливать палатки. Получив эту информацию, по адресу расположения комплекса сразу выехали экипажи патрульных, следственно-оперативная группа территориального управления полиции и полк полиции особого назначения.

На месте было установлено, что данный конфликт возник между владельцами помещения.

"Когда отдельные активисты увидели, что внутри спортклуба неизвестные обустраивают баррикады, они применили газ, а затем подожгли шины. После этого участники акции организовали импровизированный митинг, где выступили тренеры и родители детей, которые рассказали о деятельности клуба и незаконности действий лиц, находящихся внутри", - говорится в сообщении.

Для урегулирования конфликта правоохранители вывели из помещения комплекса 62 человека, которых доставили в районное управление полиции для выяснения их личных данных и всех обстоятельств инцидента.