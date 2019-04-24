Нацбанк будет продавать коллекционные монеты еще и через аукционы на бирже

24 апреля, 2019, 16:22

В Национальном банке Украины намерены продать часть коллекционных монет через аукционы на товарной бирже "Контрактовый дом УМВБ"

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Сейчас памятные монеты Нацбанка можно приобрести только в его отделениях и в некоторых банках, в частности Ощадбанке.

Таким решением в Нацбанке надеются расширить канал продаж монет, а затем увеличить объемы их продаж в будущем.

"Решение о частичной реализации памятных монет на аукционах Национальный банк принял для эффективного развития рынка нумизматической продукции и увеличения возможностей приобрести нумизматическую продукцию для широкой общественности, одновременно сохраняя существующие каналы ее реализации", - говорится в сообщении.

Нацбанк уже объявил первые аукционы по продаже 100 серебряных и 1,5 тысячи нейзильберовых монет, посвященных Мгарскому Спасо-Преображенскому монастырю.

Отметим, коллекционные памятные монеты выпускаются с целью инвестирования. Они имеют номинальную стоимость, по желанию, ими можно рассчитаться, например, в магазине. В то же время на рынке нумизматических товаров эти монеты имеют еще и рыночную стоимость, которая со временем только растет.