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Нацбанк будет продавать коллекционные монеты еще и через аукционы на бирже


фото: bank.gov.ua
В Национальном банке Украины намерены продать часть коллекционных монет через аукционы на товарной бирже "Контрактовый дом УМВБ"

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Сейчас памятные монеты Нацбанка можно приобрести только в его отделениях и в некоторых банках, в частности Ощадбанке.

Таким решением в Нацбанке надеются расширить канал продаж монет, а затем увеличить объемы их продаж в будущем.

"Решение о частичной реализации памятных монет на аукционах Национальный банк принял для эффективного развития рынка нумизматической продукции и увеличения возможностей приобрести нумизматическую продукцию для широкой общественности, одновременно сохраняя существующие каналы ее реализации", - говорится в сообщении.

Нацбанк уже объявил первые аукционы по продаже 100 серебряных и 1,5 тысячи нейзильберовых монет, посвященных Мгарскому Спасо-Преображенскому монастырю.

Отметим, коллекционные памятные монеты выпускаются с целью инвестирования. Они имеют номинальную стоимость, по желанию, ими можно рассчитаться, например, в магазине. В то же время на рынке нумизматических товаров эти монеты имеют еще и рыночную стоимость, которая со временем только растет.

  • Напомним, в марте Национальный банк Украины продал 9 золотых монет , посвященных 25-й годовщине независимости Украины, за 1,4 млн грн.
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