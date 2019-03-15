НБУ продал 9 коллекционных монет за 1,4 млн грн
15 марта, 2019, 16:45
Национальный банк Украины продал 9 золотых монет, посвященных 25-й годовщине независимости Украины, за 1,4 млн грн
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.
Известно, что монеты изготовлены из золота 900 пробы. Масса монеты составляет 62,2 грамма, а диаметр 4,2 сантиметра. Номинал монеты составляет 250 гривен.
Всего таких монет вырезали 400 штук. Их продажа происходит на товарной бирже "Контрактовый дом УМВБ".
"Максимальная цена приобретения монеты в ходе аукциона составила 166 779 грн, минимальная -146 779 грн. Общая стоимость приобретенных золотых памятных монет составила 1,4 млн грн", - сообщают в Нацбанке.
- Напомним, Национальный банк Украины с 25 марта выпустит 3 монеты, посвященные предоставлению томоса об автокефалии Православной церкви Украины.
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