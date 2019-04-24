//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Манафорта доставили в тюрьму строгого режима

Экс-главу предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта доставили в федеральную тюрьму Канаан

Об этом сообщает Daily Mail .

Манафорта должны освободить 25 декабря 2024.

Канаан - тюрьма строгого режима, расположенной в городе Веймарт.

Напомним, что Пола Манафорта приговорили к 47 месяцам тюремного заключения по делу о заговоре против США и попытку воспрепятствования правосудию.

В целом Манафорт должен отбыть в тюрьме 7,5 лет по двум делам.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

24 апреля, 2019 среда

23 апреля, 2019 вторник

больше новостей

24 апреля, 2019 среда

23 апреля, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать