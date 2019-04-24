Манафорта доставили в тюрьму строгого режима

24 апреля, 2019, 10:46

Экс-главу предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта доставили в федеральную тюрьму Канаан

Об этом сообщает Daily Mail .

Манафорта должны освободить 25 декабря 2024.

Канаан - тюрьма строгого режима, расположенной в городе Веймарт.

Напомним, что Пола Манафорта приговорили к 47 месяцам тюремного заключения по делу о заговоре против США и попытку воспрепятствования правосудию.

В целом Манафорт должен отбыть в тюрьме 7,5 лет по двум делам.